CHP’den istifa eden İsa Şahin'den zehir zemberek açıklama

Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki görevinden istifa ettiğini duyuran İsa Şahin, CHP İl Yönetimi ve Belediye Meclis Üyelerine durumu izah etti. İsa Şahin'in istifasını getiren gerekçelerini sıraladı.

Şahin, partisinin Belediye Meclisi Üyelerine bu mesajı göndermekten dolayı üzgün olduğunu belirtirken halka verdikleri sözü tutamadığı için isyan etti.

"SÖZÜMÜZ SÖZDE KALDI"

Kent halkına 'Bu şehri birlikte yöneteceğiz' sözüyle yola çıktıklarını söyleyen Şahin; "Bu söz maalesef ki sözde kaldı! Birlikte yola çıktığımız, CHP gönüllülerinin birçoğu "Bizim Belediyemiz" ya da "Birlikte Yönetiyoruz" diyemedi. Birçoğumuz, yaklaşık bir buçuk yıldır belediyenin sosyal belediyecilikten uzak başka zihniyetlerce yönetildiğine, CHP fikriyatının geri plana atıldığına ve yönetimde liyakat esasından uzaklaşıldığına dair eleştirilere maruz bırakıldık ve vicdanımızla baş başa kaldık. Sustuk ve sakince bekledik." dedi.

Şahin; açıklamasında ayrıca şu ifadeleri paylaştı: "Tüm bu süreçte, bir belediye çalışanı olarak eleştirileri göğüslemek zorunda kalmak bir yana CHP İl Yönetiminde yer alan bir parti üyesi olarak sabırla, verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım ve bir şeylerin düzeleceğine olan inancımı korudum. Her gün umudum kırılsa dahi ben umudumu diri tutmak için aylarca çabaladım. Fakat son günlerde bu umudumu maalesef ki yitirdim. Belediye seçimlerinde gönüllü olan uzmanların görüşlerine başvurmak bir yana, parti yönetiminin uyarılarının dikkate alınmaması, halkın eleştirilerine kulak kapatılması, halka vaat edilen 71 projeden hemen hemen hiçbirinin fiilen hayata geçirilememesi veya başlayan projelerin aktifleştirilememesi, liyakatten uzaklaşılarak akraba atamalarının yapılması gibi birçok sorun sosyal belediyeciliğe dair adımların atılamadığının göstergesi oldu.

"DAYANIŞMA VE EŞİTLİK RUHU KAYBEDİLDİ"

Dayanışma ve eşitlik ruhunun kaybedilmesi ile CHP'li bir belediye olmanın gerekliliklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu sorunlara karşı göğüs germekten, akraba atamalarına karşı yapılan eleştirilere cevap verememekten ve bu sorunlara karşı getirdiğim eleştirilerin yok sayılmasından yorgun düştüm.

İzninizle bugün itibari ile belediyede olan görevimi sonlandırarak, bugünden itibaren partimde mücadele etmeye devam edeceğim. Dilerim bu kararım, belediye meclisi üyeleri ve parti yönetiminin duyduğu ve gözlemlediği tüm sorunları-eleştirileri masaya yatırmasına vesile olur ve Belediye'de var olan sorunların çözümüne dair bir kıvılcım yaratır. Maalesef Belediye içindeyken bu sorunları çözme çabam sonuç vermedi. Dilerim destekleriniz ile 31 Mart gecesi kurduğumuz düşe ve verdiğimiz söze geri dönen bir CHP Belediyesine dönüş yaşanır. Umarım kalan 3,5 yıllık süre olumlu sonuçlandırılarak 39 yıl sonra gelen gurur, bir 39 yıl daha sessizliğe değil, gelecek güzel günlere gebe olur."