Deniz Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 31 örgüt üyesi daha deşifre edildi. Örgütün sivil imamlarıyla ankesörlü hatlardan bağlantı kurduğu tespit edilen 1'i emekli, 2'si daha önce ihraç edilmiş olan 3 albay ile halen görevde olan 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1'i üsteğmen, 7 astsubay ve 1 uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 10 örgüt üyesi yakalandı. Gözaltı listesindeki 31 şüpheli arasındaki 5 örgüt imamından birinin ise görevde olan öğretmen olduğu öğrenildi.