Erdoğan’dan suç duyurusu

Fransız Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan hedef alan alçak karikatürünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada derginin yetkilileri hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başkan Erdoğan da derginin yöneticileri ve karikatürist hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla yapılan suç duyurusunda Fransız Charlie Hebdo dergisi Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau, Yazı İşleri Müdürü Gerard Bıard ve karikatürist Alice Petit'in cezalandırılması istendi. Suç duyurusunda dergi kapağında Cumhurbaşkanının kişiliğinin, saygınlığının ve itibarının hedef alındığının açık olduğuna ve Cumhurbaşkanına hakaret suçunun işlendiğine yer verildi. Dilekçede, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef aldıkları ve bu şekilde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işledikleri sabittir. Suçun, dağıtımı yapılan bir dergi vasıtasıyla işlenmesi ve dergiye ait görsellerin internet siteleri aracılığıyla da birçok kişiye ulaştırılması karşısında suçun aleniyet unsurunun da gerçekleştiği açık olduğundan somut olayda suçun nitelikli hali olan ikinci fıkranın uygulanması gerekmektedir" denildi.