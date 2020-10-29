Hatay’da tarihi eser operasyonu

Kaçakçılık ve Oarganize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Hatay'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Sümerler mahallesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine yakalanan T.K. isimli şahsın elinde bulunan çantadan, 30 adet çeşitli ebatlarda sikke, 2 adet bileklik, 1 adet yüzük, 11 adet kolye ucu, 1 adet plaka, 1 adet hayvan figürlü heykel, 1 adet makyaj kabı ele geçirildi.

Arkeoloji sit alanı içerisinde bulunan Antakya'nın Orhanlı mahallesinde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda da 5 adet çeşitli ebatlarda taş obje ele geçirildi.

Kaçakdalyan Mahallesinde düzenlenen operasyonda ise yakalanan bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda 16 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi.

Üç ayrı olayla ilgili olarak T.K., N.K., H.K. ve İ.S. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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