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, Cumhuriyet'in ilanının 97. yılını ve dolayısıyla kutlama mesajı yayınlandı. Bakan Albayrak, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun. Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 12:21 Son Güncelleme: 29.10.2020 12:24 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '29 Ekim' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in ilanının 97. yılını ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun! Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" açıklamasını yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '29 Ekim' mesajı
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