İletişim Başkanı Altun: Fransa'daki terör saldırısını kayıtsız, şartsız kınıyoruz

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez ifade ettiği gibi İslam'ın terör ile anılamayacağını bildirdi. Altun, "Fransa'nın Nice şehrinde yapılan terör saldırısını kayıtsız şartsız kınıyoruz. Böylesi bilinçsiz bir şiddetin İslam'la da Müslümanlarla da hiçbir ilgisi yoktur. Fransız liderliğine, Müslümanlara karşı kışkırtıcı söylemlerden kaçınma, bunun yerine bu saldırının ve diğer şiddet eylemlerinin faillerini bulmaya odaklanma çağrısında bulunuyoruz. Fransa'daki duyarlı kesimlerin düşmanca bir ortamın oluşmasına engel olmak için köprüler inşa etmeye çalışmaları gerek" dedi.





'KESİN BİR ŞEKİLDE REDDEDİYORUZ'



"Dinimizi ve değerlerimizi aşağılayan politikacılarla yüzleşmeye devam edeceğiz" diyen İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:



"Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı güçlü muhalefetimizi ifade ettiğimiz için kimseye özür borçlu değiliz. Bizi her türlü şiddetle ilişkilendirme çabalarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız her zaman teröre ve aşırılığa karşı iş birliği çağrısında bulunmuştur. Dinimize ve kültürümüze yönelik yıkıcı söylem ve eylemleri ideolojik kaynağı ne olursa olsun reddederken bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz."