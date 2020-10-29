PKK'ya bir darbe daha! Kandil 'çevrimdışı'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli SİHA ve İHA'lar ile havadan ve karadan yaptığı operasyonlarda darbe üstüne darbe yiyerek tükenme noktasına geldi. PKK'ya karşı bu yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 72 'si üst düzey 655 teröristin etkisiz hale getirilirken 192'si ikna yöntemiyle olmak üzere 237 terörist dağdan indi.

SON 5 YILDA 8 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Terörle Mücadele tarihinde bu yıl ilk defa yurt içindeki terörist sayısı 400'ünde altına düşerek son 5 yılda yurt içindeki terörist mevcudu yüzde 89 oranına düşürüldü.

Terör örgütü PKK'ya katılım 2016 yılında 703 iken 2019'da 130, bu yıl ise 19 'a düştü. Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarında son 5 yılda toplam 8 bin 790 terörist etkisiz hale getirildi.



TELSİZLER SUSTU, ELEBAŞLARI ' ÇEVRİMDIŞI' OLDU



SABAH'ın istihbarat kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre geçtiğimiz yıl Jandarma ve Polis istihbarat birimleri ile MİT Dinleme Kestirme (DK) sisteminden terör örgütü mensuplarının bin 122 konuşması tespit edildi.



Askeri terminolojide "kestirme" olarak tanımlanan telsiz frekanslarının koordinatlarının tespit edilerek izlenip dinlenerek, nokta operasyonlar gerçekleştirilmesi üzerine bu yıl Kandil'i korku dağları sardı. Korkularından telsizle bile konuşamayacak duruma gelen teröristlerin, yılbaşından bugüne kadar sadece 217 telsiz kestirmesi-dinlemesi tespit edildi.



ELLERİNE TELSİZ ALAMADILAR



Korkudan saklandıkları inlerinden dışarı çıkamayan örgütün Kandil'deki elebaşları Mehmetçiğin yurt içinde olduğu gibi sınır ötesindeki kararlı operasyonları karşısında telsiz frekanslarının koordinatlarının tespit edilerek izlenip öldürülecekleri korkusu sardı.



İstihbarat kaynaklarının dinleme/kestirme (DK) birimleri, örgütün elebaşılarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan 2018 'de 16, 2019'da ise 7 defa telsiz konuşmasını tespit ederken bu yıl sadece Nisan ayında 1 defa konuşmasını tespit etti.

HİÇ KONUŞMA YAPMADILAR



"Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın son 2 yılda 8 konuşması tespit edilirken elebaşı bu yıl hiç konuşma yapmadı. "Cuma" kod adlı Cemil Bayık'ın ise 2018-2019 'da 12 telsiz konuşması yaptığını tespit eden istihbarat dinleme/kestirme birimleri bu terörist yıl başından bu yana saklandıkları inlerinin tespit edileceği korkusuyla telsiz konuşması yapamadığını ortaya çıkardı.





ANA KARARGAH DA SUSTU



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin art arda düzenlediği başarılı operasyonlardan ağır darbeler alan terör örgütü PKK'nın 'nefes borusu' diye tabir edilen telsiz iletişimini de kesti.



Örgütün Kandil'deki Ana karargâhından belli aralıklarla Türkiye'deki militanlarına ulaşan "Roj" ve '' Rojhat'' kodlu ana telsiz de sessizliğe gömüldü.

İstihbaratın dinleme/kestirme (DK) birimleri örgütün Kandil'deki ana karargâhından belli aralıklarla Türkiye'deki militanlarına ulaşan "Roj" ve '' Rojhat'' kodlu ana telsizden 2018 'de 315, 2019 'da 124 konuşmanın yapıldığını tespit ederken bu yıl ise sadece 64 konuşma belirledi.





ASELSAN'IN GELİŞTİRDİĞİ TEKNOLOJİ



SABAH'a konuşan dinleme/kestirme (DK) uzmanı "Örgütün köy katliamları-karakol baskınları-yol kesmeleri gibi eylemleri yapabilir durumda olduğu geçmiş yıllarda her yıl binlerce konuşmaları ortaya çıkıyordu. O dönem bu dinleme/kestirmeler belli merkezlerde yapılıyordu. Son 4 yılda ise güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan Aselsan'ın geliştirdiği 150 saat ses kayıt kapasitesine sahip, saniyede 500 kanalı tarama yapan, sırtta taşınabilir , konuşma ve yön bilgilerini birleştirerek hedefin yerini belirler ve sayısal harita üzerinde gösterebilme özelliğine sahip taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi sayesinde bölücü terör örgütü mensupları yerlerinin frekans üzerinden tespit edileceği korkusuyla her geçen sürede telsiz kullanamamaya başladılar. Nefese boruları kesilince yok olmaya mahkum oluyorlar" dedi.

Malatya’da korona gölgesinde Cumhuriyeti kutlamaları

24 yıl sonra gazi olarak kabul edildi