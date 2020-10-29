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Karada denizde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde bayram coşkusu tüm ilçelerde olduğu gibi Sarıyer sokaklarına ve denize taştı. Pandemi nedeniyle yapılamayan Cumhuriyet yürüyüşünün yerini araç konvoyu ve denizde vapur ve teknelerdeki coşku aldı.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 01:55 ABONE OL
Karada denizde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılı Sarıyer'de coşkuyla kutlandı. Sokaklar, binalar Atatürk posterleri ve bayraklarla donatıldı.

Pandemi koşulları nedeniyle geleneksel hale gelen Cumhuriyet yürüyüşü yapılamayınca düzenlenen araç konvoyuyla Sarıyer'in sokakları kırmızı beyaza boyandı.

Sarıyer Belediyesi'nin Ferahevler'de bulunan fen işleri şantiyesinden yola çıkan kamyondan iş makinesine, mobil yıkama aracından tankere kadar yüzlerce aracın bulunduğu konvoy Cumhuriyet coşkusunu Sarıyer'in tüm mahallelerine taşıdı.

Hem karadan hem de denizden tekne ve belediye araçlarıyla yapılan konvoya balkonlardan alkışlarıyla destek veren vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Tüm Sarıyer semtlerini dolaşan konvoya Cumhuriyet tırından yükselen marş ve şarkılar da eşlik etti.

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Karada denizde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
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