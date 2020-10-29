Kazada, eşini ve oğlunu kaybeden Sibel Özkan: ‘Yarış yaparken bizi ezdiler’

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde 18 Ekim'de meydana gelen kazada Bünyamin Özkan, eşi Sibel ve oğlu Ahmet Eymen ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada arkalarından gelen Furkan Onat (19) idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Özkan ailesine çarptı. Kazada Ahmet Eymen olay yerinde, baba Bünyamin Özkan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne Sibel Özkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Sürücü Furkan Onat ise çıkarıldığı mahkemece 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

'KIYAMET KOPUYOR SANDIM'

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Servisinde hemşire olarak çalışan Sibel Özkan'ın sol elinde kırık, kalçasında çatlak bulunurken, yürümekte de zorluk çekiyor. Sibel Özkan, kaza anını ise şu sözlerle anlattı: "Eşim ve çocuğum ile birlikte Pazar yürüyüşü yapıyorduk. Kaza anında kıyamet kopuyor sandım. Yer yarıldı yerin içerisine giriyoruz zannettim. Ne aracın geldiğini ne de çarptığını hissettim. Ayağa kalkıp, etrafıma baktığımda eşim ve çocuğumu kanlar içerisinde gördüm. Direkt nabızlarına baktım. 112'yi aradım. Kan gruplarını söyledim. Çok kan kaybı olduğunu, en az 10 ünite kan hazırlamaları gerektiğini ve durumlarının ağır olduğunu söyledim. İkisi de yerde cansız yatıyordu. Ben de hemşireyim. Öldüklerini biliyordum. Nabızları yoktu." dedi.

'YARIŞ İÇİN BİZİ EZDİLER'

Bunun bir kaza değil cinayet olduğunu belirten Sibel Özkan, "Psikolojik olarak çökmüş durumdayım. Bunun adı cinayet. Biz tedbirimizi almışız, kaldırımda ailemle yürüyoruz ve bir araba gelip kaldırımda bizi eziyor. Zevk için, yarış için. Bu bir cinayet. Birini kurşuna dizmekle aynı şey. Kasten adam öldürmek bu. Beni de orada ölüme terk ediyor. Arkadan yarış yapan beyaz arabadaki kişi hemen onu oradan alıp kaçırıyor. Ben orada canımla cebelleşirken o kaçma derdine giriyor. İkinci kez cinayete teşebbüs ediyor. Ben orada taklalar atarak yere düşüyorum. İç kanama riskiyle karşı karşıyayım ama o kaçabiliyor." dedi.

'BEN, EŞİM VE ÇOCUĞUMLA O MEZARA GÖMÜLDÜM'

Sürücüye emsal bir karar verilmesini istediğini ifade eden Sibel Özkan, "Emsal bir karar istiyoruz. Başka Bünyamin'ler, başka Eymen'ler ölmesin. Başka Sibel'lerin canı yanmasın. Masum çocuklar ölmesin. Başka yuvalar yıkılmasın. Benim ailemi mahvetti. Bir zevk için bu olmamalı. O civarda bir sürü çocuk parkı var. Çocukları da ezebilirdi. Çocukların üzerine de çıkabilirdi. Öyle bir karar istiyorum ki, emsal bir karar olsun ve ben öldükten sonrada konuşulsun. Ben bir şehit annesi ve şehit eşiyim. Öyle bir evladın annesi de olabilirdim. O anne adına daha çok üzülüyorum. Öyle bir evlat yetiştirmiş. Böyle bilinçsizce evlat yetiştirmeyin. Topluma faydalı bireyler yetiştirin. İnsan hayatı o kadar ucuz değil. Ben eşim ve evladımla birlikte o mezara gömüldüm. Çok mutlu bir evliliğim ve yuvam vardı. Ne hakkı vardı bunu dağıtmaya, yok etmeye.? Bu hakkı ona kim verdi? Ben 5 yaşındaki oğlumun saçını okşamaya bile kıyamazken o benim oğlumu öldürdü. Son nefesime kadar bunun hesabını soracağım. Sonuna kadar bunun için savaşacağım" ifadelerini kullandı.