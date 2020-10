Kısıtlama yok tedbire devam

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Kovid-19 gündemiyle dün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi. İlk kez Ankara dışında yapılan ve 2.5 saat süren toplantının ardından Bakan Koca şu açıklamalarda bulundu:İstanbul'da son bir hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62. Son 7 günde ortalama artış ise geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. Oran 16.5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucudur.Birkaç ilçeyi söyleyeyim: Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98... Türkiye'deki hasta sayısının yüzde 40'a yakını İstanbul'da. Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir.İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilave oldu. Yeni hastaneler devreye girdi. İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın, yoğun bakım yatak sayımız ise 9 bine yakın. Şu an servis yatak doluluk oranımız yüzde 55, Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66. Yani 3 bin yatak boş.Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent ortamlarında kurallara uyulması için planlamaya gidilmesini istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında OSB'ler dahil özel sektörde iş saatlerinin yine sosyal hareketlilik temasını azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alındı.Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım en büyük risk kaynaklarından. Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse artış 1 iken 2, 2 iken 4 şeklinde olmayacak, 1 iken 3, 3 iken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak.Virüs 1 kişiden ortalama 3 kişiye ulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz. Dışarı çıktığımızda 3 yere uğruyorsak bunu 1'e indireceğiz. Günde 3 kişiyle görüyorsak 1 kişiyle görüşeceğiz.İşverenlere sesleniyorum: Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın, uygunsa vardiyalı sistemi tercih edin.Şu an seyahat kısıtlaması düşünmüyoruz. Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere vatandaşımızla birlikte 83 milyon bir olarak ve İstanbul'daki 16,5 milyon insanımız tedbirlere uyum göstermek noktasında kararlılık içinde olursa bunun üstesinden geliriz.16 yerli aşımızın çalışması devam ediyor. Bu aşılardan faz çalışmasına, insan çalışmasına çok yakın olan 3 tane aşı olduğunu daha önce söylemiştim. İstenen şekilde tamamlanırsa gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Yurt dışından faz-3 çalışması yapılan iki aşı var. Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer.Dünyada aşı arzı %20 oranında arttı. Biz de 1 milyon 350 bin bir sipariş vermiştik. Aşıyı elde etmek için ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisindeyiz. Parasına da bakmıyoruz.İstanbullulara sesleniyorum; Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine bildirsin.