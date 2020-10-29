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Nostaljik tramvayda 29 Ekim Cumhuriyet bayramı çoşkusu yaşatıldı

Tüm ’de coşkuyla kutlanan 29 ekim Cumhuriyet Bayramının 97.yıldönümü nedeniyle Taksim nostaljik tramvayda bando takımı tarafından marşlar ve şarkılar çalınarak sefer yapıldı. Bu çoşkulu gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 18:21 ABONE OL
Nostaljik tramvayda 29 Ekim Cumhuriyet bayramı çoşkusu yaşatıldı

Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü kutlamaları İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanırken Taksim nostaljik tramvayında da bandolu bir kutlama gösterisi sunuldu. Taksim Meydanı ile Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayda bando gösteri yapıldı.

Gösteride Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar nostaljik tramvayda bando takımı tarafından marşlar ve şarkılar çalındı. Tüm yol boyunca coşkuyla marşlar çalan bando takımına çevredeki vatandaşların ilgisi de büyük oldu. Vatandaşlar çalan marş ve şarkılara coşkuyla eşlik ettiler.

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Nostaljik tramvayda 29 Ekim Cumhuriyet bayramı çoşkusu yaşatıldı
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