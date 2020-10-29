PKK’ya sonbahar darbesi

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini önlemek, sığınak ile barınakların imha edilmesi amacıyla bir süre önce başlatılan kış operasyonları kapsamında, Batman ve Diyarbakır'da Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı. Bin 451 personelin katıldığı geniş kapsamlı operasyon PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini önlemeyi amaçlıyor. Yıldırım operasyonları kapsamında 13 Temmuz'dan bu yana 137 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden 74 kişi ise yakalandı.Van İl Jandarma Komutanlığınca önceki gün, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi Yüksek ve Tahıl mahalleleri kırsalında "Yıldırım-10 Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda, bir Kalaşnikof tüfek, bir uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, 2 el telsizi, 5 büyük tüp, 4 küçük tüp, 2 akü ele geçirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde dün düzenlenen hava harekâtında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle ilgili soruşturma sürüyor. İskenderun Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.