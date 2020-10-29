Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekâtı: 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kuzey Irak'ın Haftanin ve Hakurk Vadisi bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı devam ederken, kurulan üs bölgelerine yönelik bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. Bölgede keşif ve gözetleme unsurları tarafından yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu teröristlerin yerleri tespit edildi. Ardından Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı 181'inci Filo'dan 2 adet F16 savaş uçağı kalktı. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından yerleri tespit edilen teröristlere yönelik nokta operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ZORİ OPERASYONUNDA SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Bu arada, Diyarbakır-Batman kırsalını kapsayan Yıldırım-14 Zori operasyonu da devam ediyor. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idare ettiği Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komandolar ile jandarma özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda, teröristler tarafından kış aylarında kullanıldığı belirlenen sığınaklar bulunarak imha edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.