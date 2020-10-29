Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekâtı: 2 terörist öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekâtı: 2 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesinde başlatılan Pençe Harekâtı devam ederken, kuzey ’ın Gara bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:00 Son Güncelleme: 29.10.2020 10:10 ABONE OL
Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekâtı: 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kuzey Irak'ın Haftanin ve Hakurk Vadisi bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı devam ederken, kurulan üs bölgelerine yönelik bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. Bölgede keşif ve gözetleme unsurları tarafından yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu teröristlerin yerleri tespit edildi. Ardından Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı 181'inci Filo'dan 2 adet F16 savaş uçağı kalktı. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından yerleri tespit edilen teröristlere yönelik nokta operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ZORİ OPERASYONUNDA SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Bu arada, Diyarbakır-Batman kırsalını kapsayan Yıldırım-14 Zori operasyonu da devam ediyor. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idare ettiği Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komandolar ile jandarma özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda, teröristler tarafından kış aylarında kullanıldığı belirlenen sığınaklar bulunarak imha edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

SON DAKİKA... Yazıcıoğlu cinayetinde Adil Öksüz izi! FETÖ itirafçısı teröristbaşının odasındaki detayı anlattı

ARKADAŞINA GÖNDER
Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekâtı: 2 terörist öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA