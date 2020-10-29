Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev duyurdu: Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi...

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev duyurdu: Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi...

haberi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, “Rejimin sözde ‘Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi” dedi. Hajiyev, “ eylemlerinden dolayı savaş alanında cezalandırılıyor. Bütün cephe hattı boyunca Azerbaycan düşmana gereken cevabı veriyor ve suçların işlenmesini emreden düşmanın askeri komutanları birer birer imha ediliyor” dedi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 13:04 Son Güncelleme: 29.10.2020 13:45 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev duyurdu: Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi...

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Dağlık Karabağın sözde 'Savunma Bakanı Celal Harutyunyan ' cehenneme gönderildi" dedi

HOCALI KATLİMANI'NA KARŞILIK VERİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Hocalı soykırımının faillerinin çoğuna karşılık verildiğini belirtilen Hajiyev'in "Halihazırda medyada rejimin sözde 'Savunma Bakanı'nın cehenneme gönderildiğine dair haberler var. Başkaları da payını alacak" diye konuştu.

Dağlık Karabağ'ın sözde 'Savunma Bakanı Celal Harutyunyan

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

Son dakika: Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'ın kritik ismi öldürüldü...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev duyurdu: Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA