Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev duyurdu: Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi...

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Dağlık Karabağın sözde 'Savunma Bakanı Celal Harutyunyan ' cehenneme gönderildi" dedi

HOCALI KATLİMANI'NA KARŞILIK VERİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Hocalı soykırımının faillerinin çoğuna karşılık verildiğini belirtilen Hajiyev'in "Halihazırda medyada rejimin sözde 'Savunma Bakanı'nın cehenneme gönderildiğine dair haberler var. Başkaları da payını alacak" diye konuştu.

Dağlık Karabağ'ın sözde 'Savunma Bakanı Celal Harutyunyan

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.