Son dakika.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Son dakika.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da açılan Cumhuriyetin 97.yılına özel Milli Mücadele Sergisi'nin açılışında konuştu. Millet Kütüphanesinde açılan sergide Erdoğan'ın yanında Çanakkale destanının sembolü 57. alayın sancağı yer aldı. Erdoğan "Milletimizin istiklal mücadelesi hiç bitmeyecek. Ülkemizi hedeflerine taşımaya devam edeceğiz" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından canlı yayın ve açıklamalarından öne çıkanlar;

İSTİKLAL MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK

"Yürüttüğümüz mücadele ile kalbi ve gözü üzerimizde olan mağdurlara, mazlumlara umut veriyoruz. Yaşananlar gösteriyor ki Türk Mİlletinin İstiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek.

Halide Edip hanımefendinin de anlattığı gibi;

"Kardeşlerim, evlatlarım! Ruhu göklerde olan yedi yüz senelik şanlı tarihimiz bu minarelerden bugün, Osmanlı tarihinin faciasını seyrediyor. Bu muazzam, bu tarihi meydanda, zafer alayları tertip eden ecdadımızın ruhu bizi seyrediyor. Dünyaların öbür ucuna at süren namaglup erlerin evlatları önünde baş eğiyor ve yemin ediyorum: Ben, Müslüman tarihinin bedbaht bir kızıyım. Bugün de dünkü kadar kahraman ve talihsiz Türk milletinin anasıyım. Millet namına. ecdadımızın bizi seyreden ruhlarına yemin ediyorum. Bugün, kolları kesilmiş olan Türk'ün kalbi, eski cesaret ve şecaatini kaybetmemiştir. Yemin ediyorum ki, Osmanlı sancağına, tarihine hıyanet etmeyeceğim. Allah'a, hakka, milletlerin ilahi hakkına dayanan Türk milleti, bütün Müslüman ve Türk dünyasına ilan ediyorum. Davamızı ilan ediyorum.

Türkler'e zalim diyenler öyle günah işliyorlar ki, tarihin karşısında onların günahlarını, bütün denizlerin bitmez tükenmez suları bile yıkayamayacaktır. Bugün karşımızda yükselen ses, Müslüman kardeşlerin sesidir. Esaret boyunduruğu can damarlarına geçmiş olan milletler, bizim felaketimiz karşısında gür sesleriyle bağırıyorlar. Ben, kardeş Müslüman dünyasına, sizin namınıza hitap ediyorum. Davamız şudur: zaten elinden tutanları kalmayan, ellerini, bacaklarını kaybeden gazilerimiz, şehitlerimiz namına davamızı ilan ediyorum. Bu davamız da, Türklerin hak ve istiklalidir. Türkler, Türkiye'nin ebedi haklarına asla dokundurmayacaklar; yarın, Hakkın mahkeme-i kübrası önünde zalimlerin hepsi mahkemeye çekilecek; onlara, bizim kanlarımızı döktürdünüz, diyecekler. İşte kardeşlerim, işte evlatlarım, davanızdan kaçmayınız. O gün size hak verecekler. Bugün iki dostunuz vardır: Birisi, kalbi, mabedleri bizimle beraber olan Müslüman dünyası: diğeri, zalimleri yakasından sürükleyecek büyük milletlerdir.

Kardeşlerim, evlatlarım! Osmanlı toprağında böyle muazzam, böyle tarihi bir gün belki bir daha idrak etmeyeceğiz. Evlatlarım, öyle bir gün olur da bir daha toplanamazsak. içimizde ölenler olursa, Türk'ün istiklal bayrağı ile mezarı üzerine geliniz. Eski tarihimizin. bu muazzam minarelerin bahşettiği tarihimizin en asil, en terbiyeli vekarımızı asla unutmayacağız! Yemin ediniz!

Yediyüz senelik minareler, mavi semalarıyla bize baktığı bu günlerde. Osmanlı bayrağı, Osmanlı hakkı için can vermekten çekinmeyeceğinize yemin ediniz!"

BİZİ KENDİ ECDADIMIZA DÜŞMAN ETMEK İSTEDİLER AMA BAŞARAMADILAR

İşte bu ifadeler milletimizin mücadelesini, medeniyetin ve tarihin bize yüklediği ağır ve şerefli sorumluluğu gözler önüne seriyor. Biz de aynı mirasla ülkemizi 2023, 2071 hedeflerine taşımak için kadim geçmişimizi koruyarak ne gerekiyorsa yapacağız.

İnancımızı, değerlerimizi kültürümüzü yok etmek, bizi kendi ecdadımıza düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Hamdolsun başaramadılar.

Başkalarına hayran olmak yerine kendine güvenen, araştıran, üreten, başarıya kilitlenen bir gençliğin ayak seslerini duyuyorum. Okul çağındaki çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı ve konuşmalarındaki heyecan ümitlerimizi katlayarak artırıyor.

ÇOK İYİ ANLATMAMIZ GEREKİYOR

Malazgirt'ten başlayıp İstiklal harbine uzanan ve günümüzde süren mücadeleyi çocuklarımıza çok iyi öğretmemiz gerekiyor. En büykü gücümüz bu tarihi mirasımızdır. Bu hakkıyla yapılmadan ne 15 temmuz anlaşılabilir, ne cumhuriyetimizin kıymeti bilinir. Ne Osmanlı, ne Selçuklu'nun kıymeti anlaşılabilir.

ÇANAKKALE DESTANININ OMURGASI O SÖZDÜR

Sergimizde yer alan eşyalar İstiklal harbi ve mücadelemizi yeniden canlandıracaktır. Çanakkale Savaşı'nın sembollerinden 57 alay sancağı bunlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal bu sancağın sahibi olan askerlere "Sizlere taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyerek Çanakkale destanının omurgasını inşa etmiştir.