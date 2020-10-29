Son dakika haberi: İstanbul'u yağmur vurdu! Caddeleri su bastı, alt geçit göle döndü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün uyardığı İstanbul'da beklenen yağış oldukça şiddetli geldi. İstanbullular güne yağmur ve gök gürültüsü ile uyandı. Şimşeklerin bir an olsun durmadığı şehirde işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Göle dönen caddelerde güçlükle ilerleyen vatandaşlar sitem etti.
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BAYRAMPAŞA'DA ALT GEÇİT GÖLE DÖNDÜ
Yağmurun en şiddetli görüldüğü ilçelerden biri olan Bayrampaşa'da sokaklar su birikintileri ile doldu. Bayrampaşa'nın işlek noktalarından Bayrampaşa Alt Geçidi de, yağmur sonrası göle döndü.
Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı, ulaşıma kapandı | Video
Yol bir süreliğine kapatılırken, ekipler suları temizlemek için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin yapmış olduğu uzun çalışmaların ardından alt geçit trafiğe tekrar açıldı.
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KARAKÖY'DE YOLLARI SU BASTI
İstanbul'da yağmur sonrası en ağır manzaralardan biri de tarihi semt Karaköy'de yaşandı. Karaköy sokakları oluk oluk su ile doldu, araçlar ve vatandaşlar güçlükle hareket edebildi.
Son dakika! İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur yağışı | Video
SUYA BASMAMAK İÇİN DEMİRLERİN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ
Karaköy'de işe gitmek isteyen vatandaşlardan birinin fotoğrafı dikkat çekti. Göle dönen caddede mahsur kalan vatandaş, çareyi yol kenarındaki korkulukların üzerine çıkarak ilerlemekte buldu. Duvara tutunarak destek alan vatandaş, ıslak demirlerin üzerinde tehlikeli bir şekilde ilerledi.
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BÜYÜKÇEKMECE'DE ESNAF KENDİ İMKANLARI İLE SULARI TAHLİYE ETTİ
Büyükçekmece'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Bazı iş yerlerini su basarken, yollarda ve caddelerde de su birikintileri oluştu.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış gündüz etkisini arttırdı. Büyükçekmece'de de yağışı etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yağmur vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Dizdariye Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Dükkanını açtığında içerinin 3-4 santimetre suyla dolu olduğunu gören bir esnaf kendi imkanlarıyla dükkanını temizledi. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimarsinan Köprüsü altını da suyla doldu. Su basan yollarda sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri de caddeye dolan suyun boşaltılması için çalışma yaptı.
Meteoroloji'nin MeteoUyarı sistemine göre bugün için İstanbul, Tekirdağ, Muğla ve Antalya için sarı uyarı, Isparta ve Burdur için ise turuncu alarm verildi. MGM, alarm verilen illere gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı.