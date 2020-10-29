Son dakika haberleri: HDP'li vekil teröre tepki eylemini engellemek istedi! Sloganlara karşı çıktı

Son dakika haberi... Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileleri HDP il binasında önünde eylem yaptı. Fakat yapılan eyleme HDP Şırnak Milletvekil Nuram İmir ve bir grup bu eyleme karşı çıkarak engel olmaya çalıştı.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.