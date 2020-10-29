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SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı

Koroanvirüste son dakika… 'da sağlık birimlerini adeta yeniden alarm düzeyine geçiren Koronavirüs artışları sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekibi ve çalışmalarını buraya alırken bir alarm haberi de geçtiğimiz günlerde Bakan Koca'nın ziyaret ederek uyarı yaptığı 'dan geldi. Vali Yakup Canbolat korkutan tabloyu ve son durumu açıkladı. İşte çarpıcı rakamlar

Giriş Tarihi: 29.10.2020 13:46 ABONE OL
SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı

Son dakika haberinin kaynağı bu kez oldu. Bursa Valisi Yakup Canbolat, il genelinde son 1 ayda günlük koronavirüs vaka sayılarının tam 3 katına çıktığını belirterek, halkı tedbirlere uymaları, ilgili birimleri de taviz vermemeleri konusunda uyardı.

SON DAKİKA BURSA'DA B PLANI

Sokağa çıkma yasaklarının gündemde olmadığını belirten Vali Canbolat, "Bursa olarak 'B' planımız var. Amacımız, vaka sayılarının geri dönüşünü sağlamak" dedi.

SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı

29 EKİM TÖRENİNDE UYARILARINI YİNELEDİ

Valisi Canbolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kentteki günlük vaka sayılarının 1 ayda 3 kat arttığı açıklamasını hatırlatan Vali Canbolat, halkı tedbirlere uymaları konusunda uyarırken, koronavirüsle mücadelede Bursa olarak 'B' planlarının olduğunu söyledi.

SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı

"BURSA'DA KORONAVİRÜS VAKALARI HIZLA ARTIYOR"

'da artan vakaların ardından alınacak tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların olup olmayacağı yönünde soruya cevap veren Vali Canbolat önemli son dakika uyarılarının olduğu açıklamasında şöyle konuştu:

SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı

YASAK ŞİMDİLİK YOK

"Bu konuda şu an için böyle bir düşünce yok gündemimizde, şimdilik yok. Ama 'nun tavsiyeleri çerçevesinde bakanlığımız sokağa çıkma yasağı uygular mı, onu tahmin etmem söz konusu değil. Ama şu an için bir sokağa çıkma yasağı yok.

SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı

"HIZI KESERSEK…"

Herhangi bir duruma karşı olarak 'B' planımız var tabi. Bir kısıtlama düşüncemiz şu an yok. Ankara'da 'nun almış olduğu tavsiye çerçevesinde şayet ülke genelinde bir kısıtlama olacaksa bunu Bursa'da da uygulayacağız. Onun dışında İl Hıfzıssıhha Kurulu ve ilçelerdeki hıfzıssıhha kurulları zaten bölgelerine uygun kararları şu an için aldık biz. İlimizde ekim ayı itibarıyla Covid-19 vaka hızı artıyor. Bu hızı kesmemiz gerekiyor.

SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı

Bu kapsamda biz vatandaşlarımızın katkısını, desteğini meseleye sağduyulu bakışını istiyoruz. Hassas olmalarını bekliyoruz. Onun dışında biz de idari olarak filyasyon ekiplerimizi 2 katına çıkardık. Kamu kurumlarımızdan şoför ve araç desteğimizi İl Sağlık Müdürlüğü'nün emrine verdik. Her türlü tedbirleri alma anlamında yoğun bakım sayılarımızı arttırıyoruz. Ayrıca denetlemelerimizi de hızlandıracağız" dedi.

SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı

"GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLAMAMIZ LAZIM"

Vaka sayılarının artışında bir duraksama olmadığını belirten Vali Canbolat, "Günlük artış hızına bakacak olursak, halen 3 katı civarındayız. Bunlar biliyorsunuz belirli periyotlarla değerlendiriliyor. Burada bizim derdimiz 3 katından geri sardırmak, durdurup geri dönüşü sardırmak.

SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı

KRİTİK İLÇELER

Bunu yakalamak için de bütün ekip ve personelimizle gayret sarf ediyoruz. Vatandaşımızdan da maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami riayet göstermelerini bekliyoruz. Asıl vatandaşımız tedbirleriyle bu işe çare olacak. Vaka sayılarının en yoğun olduğu ilçelerimiz daha önce de olduğu gibi Osmangazi ve Yıldırım ilçelerimiz" diye konuştu.

SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı

KOCA BURSA'YI BÖYLE UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz hafta 'dan yaptığı açıklamalarda önemli uyarılarda bulunmuştu. Koca şöyle söyledi: Koronavirüs Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir" dedi ve ekledi.

SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı

"'a seslenmek istiyorum. Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Gerekirse fedakarlıklar yaparak tedbirlere uyulmalı. için de şu an günlük vaka sayıları üçe katlanmış durumda. Bursa en kritik günlerini yaşıyor"

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SON DAKİKA! Koronavirüste bir ilden daha kötü haber geldi: 1 ayda 3 katına çıktı
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