Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan muhteşem konser

Son dakika haberi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, saatlerin 19.23'ü göstermesiyle başlayan Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı. Antalya'daki Patara Antik Kenti meclis binasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "Büyük Cumhuriyet Konseri" sona erdi.

19.23'TE İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Açıklamada, "Bugün 19.23'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın "Büyük Cumhuriyet Konseri" İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23'te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz." denildi.