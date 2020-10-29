Taksi şoförü yolcusunu gasp etti! Turistin verdiği parayı beğenmeyince çantasını aldı

Almanya'dan İstanbul'a turistik gezi için gelen genç kadın oğlu ile birlikte bindiği takside gasp edildi. olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Eminönü'nden Sultanahmet'e gitmek isteyen genç kadın çevirdiği taksi şoförü ile fiyatta anlaşmak istedi.

PARAYI BEĞENMEYİNCE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Taksi şoförü Emin K., Anna B., isimli kadını 15 lira karşılığında söylediği yere götürebileceğini ifade etti. Genç kadın taksi şoförüne 20 lira uzattığında iddiaya göre Emin K., paranın sahte olduğunu belirterek kendisine Euro vermesini talep etti. Telaşa kapılan genç kadın bu kez 5 Euro verdi ancak taksi şoförü bağırarak daha fazla vermesi için ısrar etti.

ÇANTASINDAN ZORLA PARASINI GASP ETTİ

13 yaşındaki oğlu ile birlikte takside bulunan genç kadın korkuya kapılınca çantasından 10 Euro çıkarıp Emin K.'ya uzattı ancak taksi şoförü genç kadının cüzdanını elinden alarak para almaya çalıştı. Aracın içerisinde kısa süre arbede yaşanmasının ardından cüzdanını alan genç turist oğlu ile birlikte karakola giderek parasını gasp eden Emin K.'dan şikayetçi oldu.

250 EURO'YU ALIP KAÇTI

Anna B., karakolda verdiği ifadesinde taksi şoförünün ücreti beğenmeyerek çantasından zorla 250 Euro'yu alarak araçtan kendilerini attığını anlattı. Emniyet güçleri güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Emin K.'yı gözaltına aldı. Taksi şoförü verdiği ifadesinde genç turisti aracına almadığını kendisini başkası ile karıştırdığını iddia etti. Ancak genç kadın ve 13 yaşındaki oğlu kendilerini gasp eden şoförün Emin K. olduğunu net şekilde tespit etti.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde suçunu ikrar eden Emin K., hakkında 'Nitelikli Yağma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.