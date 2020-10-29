Taziye evinin tabanı çöktü: 10 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Yapalı Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Aktaş'a ait tek katlı ahşap malzemelerle yapılan taziye evinin taban kısmı bir anda çöktü. Bu sırada içeride bulunan 20 kişiden 10'u yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla 6 yaralı ise kendi imkanları ile Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Göçük altında yapılan aramalarda da herhangi bir kişinin kalmadığı belirlendi. Tedavi altındaki yaralıların da taburcu edildiği öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.