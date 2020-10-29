Tevfik Göksu paylaştı: AK Parti döneminde yapıldı, nihayet İstanbulluların hizmetine açıldı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının açılmasına yönelik paylaşımda bulundu.

"AK PARTİ DÖNEMİMİZDE YAPILAN MAHMUTBEY-MECİDİYEKÖY METRO HATTI NİHAYET AÇILDI"

Göksu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Mart 2019'da deneme sürüşlerini başlattığımız ve imalatının tamamı AK Parti dönemimizde yapılan Mahmutbey - Mecidiyeköy Metro hattı nihayet İstanbulluların hizmetine açıldı. Hayırlı olsun" dedi.





TEMELİ 2014 YILINDA ATILDI

Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının hizmete açıldığı bildirildi. Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşuyor. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesine sahip.



TEST SÜRÜŞLERİ 19 MART 2019 TARİHİNDE YAPILMIŞTI

AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminde Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Metro A.Ş.'nin Twitter'daki resmi hesaplarından 19 Mart 2019 tarihinde yapılan paylaşımlarda Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri yapıldığı duyurulmuştu.

İBB: "BAŞKAN MEVLÜT UYSAL, ARAÇ TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 19 Mart 2019 tarihinde yapılan paylaşımda; "Başkan Uysal, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştiren Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nın 'Araç Test Sürüşü'ne katıldı" ifadeleri kullanmıştı.



METRO A.Ş.: "MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTININ ARAÇ TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Metro A.Ş.'nin 19 Mart 2019 tarihinde yaptığı paylaşımda; "İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ilçe belediye başkanları ve Genel Müdürümüz Kasım Kutlu; Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının "Araç Test Sürüşü"nü gerçekleştirdi. Hayırlı olsun. #ibb #metro #metroistanbul" denilmişti.





GÖKSU: "METRO HATTININ 2019 YILI İÇERİSİNDE AÇILMASI PLANLANIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise; 19 Mart 2019 tarihinde yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal, ilçe belediye başkanlarımız ve başkan adaylarımızla birlikte Mahmutbey Mecidiyeköy metro hattının ilk test sürüşünü Tekstilkent - Giyimkent durağından gerçekleştirdik. İlçe Başkanımız Umut Özkan ile birlikte raylara indirilen ilk metroda incelemelerde bulunduk ve test sürüşü ile Mecidiyeköy'e ulaştık.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Metro A.Ş.'nin kurumsal hesabından 19 Mart 2019 tarihinde yayınlanan haberde de; "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey sürücüsüz metro hattında test sürüşleri başladı" denilmişti.

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