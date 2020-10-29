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Türk bayrağına saygısızlığa soruşturma

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 29.10.2020 ABONE OL
Türk bayrağına saygısızlığa soruşturma
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde metrelerce uzunluktaki Türk bayrağının ve Atatürk posterinin yere serilmesi ve arabaların üzerinden geçmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. CHP'li Alaşehir Belediyesi'nin caddeye asmak için hazırladığı Türk bayrağı ve Atatürk posterleri yere serildi. Metrelerce uzunluktaki bayrağın üzerinden arabaların geçtiği görüntüler üzerine vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise bayrağın üzerinden geçen sürücüleri suçladı. Manisa Valiliği, olayda ihmal ya da kusuru bulunanlara yönelik adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Türk bayrağına saygısızlığa soruşturma
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