Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Van'da PKK operasyonu

'da operasyonu

'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, tüfeğe ait çok sayıda fişek ve 30 adet elektrikli fünye ele geçirildi.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 29.10.2020 21:33 Son Güncelleme: 29.10.2020 21:45 ABONE OL
Van'da PKK operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla, Başkale İlçesi kırsalında 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren Yıldırım-10 operasyonu başlatıldı.

İcra edilen operasyonda neticesinde; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 105 adet PK makinalı tüfeğe ait fişek, 30 adet elektrikli fünye ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da PKK operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA