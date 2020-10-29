Van'da PKK operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla, Başkale İlçesi kırsalında 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren Yıldırım-10 operasyonu başlatıldı.

İcra edilen operasyonda neticesinde; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 105 adet PK makinalı tüfeğe ait fişek, 30 adet elektrikli fünye ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.