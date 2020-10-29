Vezneciler’in yardım hücresi çökertildi

istanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına İstanbul'da saldırı yapmak için yer ve konum keşifleri yapan 9 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden bazılarının, 7 Haziran 2016'da İstanbul Vezneciler'de bomba yüklü arabayla düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren PKK üyelerine yardım ve yataklık ettikleri ve arandıkları ifade edildi. Terör örgütüne yönelik operasyonda, Smith&Wesson marka bir ruhsatsız tabanca, 6 mermi, çok sayıda dijital materyal, örgütsel bez parçaları ele geçirildi. Şüphelilerin askeri alanlar ve polis noktalarına yönelik keşifler yaptıkları belirlendi. Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında teröristlerin düzenlediği terör saldırısında 6'sı polis memuru 12 kişi şehit olmuş ve 52 kişi yaralanmıştı.