Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Virüsü yenen 120 yaşındaki nineye ‘geçmiş olsun’ telefonu

Virüsü yenen 120 yaşındaki nineye ‘geçmiş olsun’ telefonu

Giriş Tarihi: 29.10.2020 ABONE OL
Virüsü yenen 120 yaşındaki nineye ‘geçmiş olsun’ telefonu
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta koronavirüsü atlatan 120 yaşındaki Menica Encü ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Encü'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti, Mevlid Kandili'ni tebrik etti. Menica Encü'nün aile bireylerinin de katıldığı görüşmede Başkan Erdoğan, "Menica teyze geçmiş olsun. Mevlid gecen mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bu gecenin hürmetine inşallah Rabbim şifalar versin. Ellerinden öpüyorum" dedi. Menica Encü ise Başkan Erdoğan için "Allah sizden razı olsun. Allah size uzun ömürler versin. Allah size güç kuvvet versin. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek dua etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Virüsü yenen 120 yaşındaki nineye ‘geçmiş olsun’ telefonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA