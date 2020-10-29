Yalova’da filyasyon ekibine beyzbol sopalı saldırı

Olay dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kovid-19'la mücadele amacıyla kurulan filyasyon ekibinde görevli şoför Nergiz Doğan ve doktor Murat Duman bir hastaya müdahale için Seyrantepe Mahallesi'ne gitti. Mahalleye geldiklerinde Ali E. ve Şahin T. İsimli şahıslar, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada filyasyon ekibinde görevli Nergiz Doğan ve Murat Doğan'a saldırdı.

Demir çubuk ve beyzbol sopalarıyla darp edilen şoför Nergiz Doğan'ın başı yarılırken Doktor Murat Doğan da aldığı darbeler nedeniyle hastanelik odu. Her iki görevli tedavi altına alınırken kendilerine saldıran Ali E. Ve Şahin T.'den şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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