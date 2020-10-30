Prof. Gündoğdu uyardı: Artçılar sürecek, binasına güvenmeyen terketsin

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde depremin ardından en küçüğü 3, en büyüğü 4.9 olan 21 artçı deprem meydana geldi. Jeofizik Uzmanı, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Gözlem Kurulu (DOHAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu "Depremin merkez üssünün denizin içinde olması can kaybını önledi. Ege Denizi deprem üreten bir yer. Deprem olurken ki havaya yükselen toz bulutu yıkılan binaların yarattığı toz yukarı doğru çıktı. İzmir eski binaların olduğu bir şehir. Endişem daha fazla binanın yıkılmış olacağı yönünde. Burada 6.6 büyüklüğünden fazla deprem olacağını düşünmüyorum. Artçılar sürecektir. Binasına güvenmeyen binalarını terketsin" çağrısı yaptı.

DENİZİN İÇİNDE OLMASI KAYBI ÖNLEDİ

Jeofizik Uzmanı, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Gözlem Kurulu (DOHAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu "Depremin merkez üssünün denizin içinde olması can kaybını önledi. Ege Denizi deprem üreten bir yer. Seferihisar aktivitesizdi. Beklenen bir deprem değildi" dedi. Prof. DR. Gündoğdu, Ege Denizi'nde Girit Adası'nda asıl büyük depremin beklendiğine dikkat çekerek "Girit Adası'nda dalma-batma zonu var. Burası epeydir hareket halinde. Burada olacak büyük deprem Türkiye'yi de etkiler" diye konuştu. Seferihisar'daki depremin denizde olduğu için henüz hanfi fayı tetiklediğinin bilinmediğini söyleyen Prof. Dr. Gündoğdu, "Deprem olurken ki havaya yükselen toz bulutu yıkılan binaların yarattığı toz yukarı doğru çıktı. İzmir eski binaların olduğu bir şehir. Endişem daha fazla binanın yıkılmış olacağı yönünde. Burada 6.6 büyüklüğünden fazla deprem olağacını düşünmüyorum. Artçılar sürecektir. Binasına güvenmeyen binalarını terketsin" çağrısı yaptı.

ARTÇILAR SÜRECEK

Serefihisar'da saat 14.51'de meydana gelen depremin ardından 1'ir 10'ar dakikaka aralıklarla saat 16.25'e kadar 21 artçı deprem meydana geldi. Bu artçıların en büyüğü 4.9 oldu. Prof. Dr. Gündoğdu "Burada 6.6 büyüklüğünden fazla deprem olağacını düşünmüyorum. Artçılar sürecektir. Binasına güvenmeyen binalarını terketsin" çağrısı yaptı.