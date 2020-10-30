16 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde meydana geldi. Recep Tolga Ç., arkadaşları Ali Osman Kalay, Ahmet Yiğit T. (14), Berkay T. (17) ile birlikte dedesi Mustafa Arıtaş'a (65) ait yazlık olarak kullanılan bağ evine gitti.

BOĞAZ KISMINDAN VURULDU

4 arkadaş evde oturdukları sırada Recep Tolga Ç, dedesine ait ruhsatlı av tüfeğini şaka yapmak amacı ile Ali Osman Kalay'a doğrulttu. Bu esnada tüfeğin ateş alması ile Kalay boğaz kısmından vuruldu.

(Öldürülen Ali Osman Kalay)

SİLAHLARLA POZ VERDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Ali Osman Kalay'ın öldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Recep Tolga Ç.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Recep Tolga Ç.'nin sosyal medya hesabında silahlarla poz vermesi ise dikkat çekti.