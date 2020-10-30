Aliyev çiftinden bayram tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak 29 Ekim'i kutladı. Aliyev görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'nin vediği desteklerden övgüyle bahsederken dost ve kardeş iki halkın daima yan yana duracağını söyledi. Başkan Erdoğan da Azerbaycan halkına sevgi ve iyi dileklerini iletti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mihriban Aliyeva da "Kardeş Türkiye halkını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kalpten tebrik ederim. Türkiye'nin ve Türk halkının her bir Azerbaycan'lının gönlünde ayrı bir yeri vardır. Halklarımızın dostluğu ve kardeşliği sonsuz ve sarsılmaz olsun" mesajını paylaştı.