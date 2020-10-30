Bursa'dan son dakika haberi! Asker uğurlama konvoyunda koronavirüse meydan okudular

81 ilde toplu asker uğurlama törenleri yasaklanırken, Bursa'da vatani görevine gidenleri uğurlayanlar hem korona tedbirlerine hem de trafik kurallarına uymuyor. Bursa'da konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri yolu trafiğe kapattı. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan gençler, '' Yolu keserek oyun oynayıp silahla ateş'' ettiler. Araç konvoyunda bayrakla donatılan otomobilin camından sarkanlar da tehlike oluşturdu.

