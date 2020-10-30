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Başkanı Altun'dan provokatif paylaşıma tepki

Başkanı , provokatif paylaşımlara tepki gösterdi. Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız 'imiz için. Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir. Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır. Birliğimiz daim olsun." ifadelerine yer verdi.

AA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 18:52 Son Güncelleme: 30.10.2020 18:54 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan provokatif paylaşıma tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun provakatif paylaşımlara tepki göstererek bir açıklama yaptı. Altun, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası provokatif paylaşım ve açıklamalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini ortaya koydu.

"AFFETMEYECEK"

Altun paylaşımında, "Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız İzmir'imiz için. Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir. Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır. Birliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan provokatif paylaşıma tepki
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