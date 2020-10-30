Cumhuriyet konseri Galata Kulesi’nden yansıtıldı

Kültürve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize ettiği "Büyük Cumhuriyet Konseri" ile mapping gösterisi, 19.23'te vatandaşlarla buluştu. Patara Antik Kenti'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın icra ettiği konser ve mapping gösterisi eş zamanlı olarak İstanbul'da Galata Kulesi'nden de canlı olarak yayınlandı. Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde, mapping gösterileriyle birlikte kuleye yansıtılan konsere, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Galata Kulesi'nde aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı'na özel "Az Bilinen Fotoğraflar ile Milli Mücadele Sergisi" ziyarete açıldı.