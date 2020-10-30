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Cumhuriyet konseri ’nden yansıtıldı

Giriş Tarihi: 30.10.2020 ABONE OL
Cumhuriyet konseri Galata Kulesi’nden yansıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize ettiği "Büyük Cumhuriyet Konseri" ile mapping gösterisi, 19.23'te vatandaşlarla buluştu. Patara Antik Kenti'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın icra ettiği konser ve mapping gösterisi eş zamanlı olarak İstanbul'da Galata Kulesi'nden de canlı olarak yayınlandı. Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde, mapping gösterileriyle birlikte kuleye yansıtılan konsere, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Galata Kulesi'nde aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı'na özel "Az Bilinen Fotoğraflar ile Milli Mücadele Sergisi" ziyarete açıldı.
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Cumhuriyet konseri Galata Kulesi’nden yansıtıldı
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