İYİParti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile ilişkili olduğunu açıklayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisince disiplin kuruluna sevk edildi. Gelişmeyi İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz duyurdu. Poyraz, talebin il başkanları ve 108 ilçe başkanından geldiğini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından kabul edildiğini söyledi.Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında, Kavuncu'nun FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yaptığını belirterek, FETÖ ile bağlantısını açıklamıştı.