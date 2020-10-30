Emanetini ileriye taşıyacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in 97'nci yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'ın yerini almasının ardından başlayan törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabine üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.







Erdoğan'ın, ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video

Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: Aziz Atatürk; Bu özel günde bir kez daha huzurunuzdayız. Zatıalinizi ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz Cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.









Başkan Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Külliye'de, devlet erkanı ve yabancı misyon şeflerinin bayram tebriklerini kabul etti. Sosyal mesafeyle yapılan kutlama törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.







ANITKABİR'DE SEVGİ SELİ

Törenin ardından, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Onbinler Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti.

Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! İşte yeni dönemi başlatan o söz... Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi! Bir milletin yeniden dirilişi...