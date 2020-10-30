Son dakika: Fahrettin Altun: "Devletimiz aziz milletimizin yanındadır"

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi: İzmir'deki depremde 5 binanın yıkıldığı enkaz altında vatadaşların olduğu açıklandı! Deprem sonrası ilk görüntüler geldi...

İzmir depremi sonrası son dakika açıklaması: İnternet tabanlı haberleşme kullanın... AFAD deprem bölgesini uyardı