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Son dakika: : "Devletimiz aziz milletimizin yanındadır"

İletişim Başkanı , 'deki depreme ilişkin, "Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 16:17 Son Güncelleme: 30.10.2020 16:20 ABONE OL
Son dakika: Fahrettin Altun: Devletimiz aziz milletimizin yanındadır

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: Fahrettin Altun: "Devletimiz aziz milletimizin yanındadır"
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