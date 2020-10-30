Fatih Terim'den Mesut Yılmaz açıklaması: İyi bir dost, iyi bir Galatasaraylı idi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim bugün vefat eden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği haberinin ardından ailesinin bulunduğu hastaneye ailesiyle birlikte giderek taziyelerini iletti. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Terim Yılmaz ile ailecek görüştüğünü, çok üzgün olduğunu aktardı.

Fatih Terim'den vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz ile ilgili açıklama | Video

İYİ BİR DOST, İYİ BİR GALATASARAYLI İDİ

Terim şunları söyledi; "Allah rahmet eylesin. Berna hanıma Hasan'a ve tüm ailesine sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Çok da iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, Ailece görüştümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun. cenaze ile ilgili konuda biz de birazdan bilgi verdiklerinde alacağız"

Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı