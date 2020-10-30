İstanbul’da terör operasyonu: 93 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/ C'nin "silahlı propaganda birliği", "illegal alan", "direniş meclisi", "halk meclisi", "alan komitesi" ve "mahalle komitesi" gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları belirlenen ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine giren 120 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli 12 ilde önceki gece Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği eş zamanlı operasyonda 93 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. 27 şüpheli aranıyor.