İyi Partili Türkkan'ın kızından yeni skandal! Deprem oldu, indirim paylaştı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.

BABASININ FORSUNU KULLANMIŞTI

Kısa süre sonra emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınlamış, dikkat çeken görüntüye arkadaşlarını etiketleyen Türkkan'ın hızla bir yere yetişmek için babasının forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirilmişti.

Yine Türkkan, Cuma vakti plajda şampanya patlattırdığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Türkkan'ın Cuma günü yaptığı bu paylaşım sosyal medya üzerinden yoğun tepki almıştı. 'Paylaşımı yapmak için bu saati mi buldum' sorularının sorulduğu Türkkan ayıplanmıştı.

İZMİR SALLANDI, DİLARA İNDİRİM PAYLAŞIMI YAPTI

Bugün ise İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Dilara Türkkan 'giyim markası' olan hesabı üzerinden skandal bir video yayınladı.

Bir giyim firmasının indirimini açıklayan Türkkan'ın paylaşımı uzun süre Instagram hikayesinde kaldı. Türkkan, kısa süre sonra kaldırdığı paylaşımın üzerine önce 'İzmir' ile ilgili bir mesaj yayınladı, ardından yediği 1 ekmek büyüklüğündeki tostun fotoğrafını ekledi.