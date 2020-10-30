Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! İstanbul da deprem ile sallandı! Deprem sonrası yıkılan binalardan ilk görüntüler ve fotoğraflar geldi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir'de 6,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 6,6 olduğu belirtildi. Yerin 11,8 km derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. İzmir, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul'da deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı. İşte İzmir'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri ve ilk görüntüler...

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM! İSTANBUL'DA DEPREM İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamasına göre Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi. İzmir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar büyük korku yaşadı.

İZMİR'DE DEPREM SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından bazı binaların yıkılıdğı bilgisi paylaşıldı. İşte deprem sonrası ilk görüntüler;