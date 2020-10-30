Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! İstanbul da deprem ile sallandı! Deprem sonrası yıkılan binalardan ilk görüntüler ve fotoğraflar geldi

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Son dakika: 'de şiddetli ! da deprem ile sallandı! Deprem sonrası yıkılan binalardan ilk görüntüler ve fotoğraflar geldi

AFAD’ın yaptığı son dakika açıklamasına göre ’de oldu. Ege Denizi’nde gerçekleşen depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 6,8 olduğunu bildirdi. Bursa, Tekirdağ ve ’da da deprem şiddetli şekilde hissedildi. Yerin 11,8 km derinliğinde meydana gelen deprem sonrası birçok kişi sokağa döküldü. İstanbul’da deprem sonrası büyük panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a göre bugün gerçekleşen son depremler ve deprem sonrası ilk görüntüler, fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 16:09 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İzmir’de şiddetli deprem! İstanbul da deprem ile sallandı! Kandilli ve AFAD ile son depremler

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 'de 6,8 şiddetinde bir meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 6,6 olduğu belirtildi. Yerin 11,8 km derinliğinde gerçekleşen deprem , Bursa ve Tekirdağ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. , Tekirdağ, Bursa ve İstanbul'da deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı. İşte İzmir'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri ve ilk görüntüler...

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM! İSTANBUL'DA DEPREM İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamasına göre Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi. İzmir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar büyük korku yaşadı.

İZMİR'DE DEPREM SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından bazı binaların yıkılıdğı bilgisi paylaşıldı. İşte deprem sonrası ilk görüntüler;

Son Dakika Haberi: İzmir’de şiddetli deprem! İstanbul da deprem ile sallandı! Kandilli ve AFAD ile son depremler

ve çevresinde şiddetli hissedilen meydana geldi. kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son Dakika Haberi: İzmir’de şiddetli deprem! İstanbul da deprem ile sallandı! Kandilli ve AFAD ile son depremler

İSTANBUL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Valisi Yerlikaya: ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.''

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI!

"'de meydana gelen #'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik."

Son Dakika Haberi: İzmir’de şiddetli deprem! İstanbul da deprem ile sallandı! Kandilli ve AFAD ile son depremler

VATANDAŞLAR PANİK İÇERİSİNDE SOKAĞA ÇIKTI

ve çevresi bugün saat 14.51.'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde 'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. , Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

Son Dakika Haberi: İzmir’de şiddetli deprem! İstanbul da deprem ile sallandı! Kandilli ve AFAD ile son depremler

'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, , Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

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Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! İstanbul da deprem ile sallandı! Deprem sonrası yıkılan binalardan ilk görüntüler ve fotoğraflar geldi
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