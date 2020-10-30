Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin acı günü: 2 çocuğu ve eşini depremde kaybetti

Tabip Odası Genel Sekreteri'nin acı günü: 2 çocuğu ve eşini depremde kaybetti

’de meydana gelen depremde . ’in oğlu Erkek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yüksel, kardeşi Dila Yüksel ve annesi Burcu Yüksel’le birlikte göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 30.10.2020 22:42 Son Güncelleme: 31.10.2020 00:49 ABONE OL
İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin acı günü: 2 çocuğu ve eşini depremde kaybetti

İzmir'de bugün 6.6 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Bu depremde 20 kişi hayatını kaybetti, 786 kişi ise yaralandı.

(İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel)

GÖÇÜK ALTINDA KALDILAR

Hayatını kaybedenler arasında İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in oğlu İstanbul Erkek Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ege Ilgaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Ege'nin annesi Burcu ve kardeşi Dila ile birlikte göçük altında kaldığı öğrenildi.

(Dr. Nuri Seha Yüksel'in oğlu İstanbul Erkek Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ege Ilgaz)


İSTANBUL ERKEK LİSESİ MÜDÜRÜ ACI HABERİ DUYURDU


Acı haberi Twitter'dan paylaşan İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, "Sevgili dostlar İzmir'de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz'ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun" dedi. Öte yandan 10. sınf öğrencisi Ege Ilgaz Yüksel'in aynı zamanda üstün zekalı çocukların kayıtlı olduğu Bilim Sanat Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.

(Dila Yüksel)

Türkiye İzmir için tek yürek Son dakika: İzmir'deki depremde deniz yükseldi, bir kişi su altında can verdi

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin acı günü: 2 çocuğu ve eşini depremde kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA