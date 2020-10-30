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’de deniz 30 metre geri çekildi

’de 6,6 şiddetindeki depremin ardından depreme dair çarpıcı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Denizin 30 metre çekildiği anlar da kameralara yansıdı. İşte o görüntüler:

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:39 Son Güncelleme: 30.10.2020 17:40 ABONE OL
İzmir’de deniz 30 metre geri çekildi

İzmir'de 6,6 şiddetinde depremin ardından depreme dair görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. İzmir'de yıkılan binaların görüntüleri dışında şehrin bazı ilçelerinde depremden sonra su baskınları yaşandığını belirten vatandaşlar, bu anları anbean görüntüledi.

İzmir’de deniz 30 metre geri çekildi | Video

DENİZ 30 METRE GERİ ÇEKİLDİ

Limanda yatların kendi başlarında deniz üzerinde ilerlemesi dışında ilçelerdeki kimi binaların ilk katları deniz suyuyla doldu. İzmir'de bir köye ise deniz seviye yükselince su baskını yaşandı. Vatandaşlar bir çocuğu teskin etmek için "Depremden sonra böyle su baskınları olur, korkma! Allah'ın işi işte" dedi. İzmir'deki limandaki yatların ilerleyişi ise kameralara yansıdı. Denizin 30 metre çekildiğine dair görüntüler sosyal medyada görenleri hayretler içinde bıraktı.

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İzmir’de deniz 30 metre geri çekildi
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