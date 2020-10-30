İzmir'de 6,6 şiddetinde depremin ardından depreme dair görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. İzmir'de yıkılan binaların görüntüleri dışında şehrin bazı ilçelerinde depremden sonra su baskınları yaşandığını belirten vatandaşlar, bu anları anbean görüntüledi.

İzmir’de deniz 30 metre geri çekildi | Video

DENİZ 30 METRE GERİ ÇEKİLDİ

Limanda yatların kendi başlarında deniz üzerinde ilerlemesi dışında ilçelerdeki kimi binaların ilk katları deniz suyuyla doldu. İzmir'de bir köye ise deniz seviye yükselince su baskını yaşandı. Vatandaşlar bir çocuğu teskin etmek için "Depremden sonra böyle su baskınları olur, korkma! Allah'ın işi işte" dedi. İzmir'deki limandaki yatların ilerleyişi ise kameralara yansıdı. Denizin 30 metre çekildiğine dair görüntüler sosyal medyada görenleri hayretler içinde bıraktı.