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'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatılacak

'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 19:12 Son Güncelleme: 30.10.2020 19:13 ABONE OL
İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatılacak

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

TALİMAT VERİLDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremin ardından toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret ve ayrımcılık içeren paylaşımların ve bu paylaşımı yapan hesap sahiplerinin tespiti için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatılacak
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