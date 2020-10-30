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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu kalleş saldırıyla ilgili gelişmesi! 3 şüpheli gözaltında...

haberi: Kayseri'de 'lı teröristlerce 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 13:10 Son Güncelleme: 30.10.2020 14:19 ABONE OL
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu kalleş saldırıyla ilgili son dakika gelişmesi! 3 şüpheli gözaltında...

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da, terör örgütü PKK'nın çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlediği ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri'ye gönderildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili kimlikleri belirlenen 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler, sorguları için Kayseri'ye gönderildi.

Saldırının faili PKK'lı terörist 'Fırat-Bozan' kod adlı Ferhat Tekiner ise geçen hafta MİT ve emniyet işbirliği ile düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti.

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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu kalleş saldırıyla ilgili son dakika gelişmesi! 3 şüpheli gözaltında...
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