Son dakika haberleri: MSB'den İzmir depremi ile ilgili açıklama geldi: TSK'ya ait uçak İzmir'e kalkış yaptı

Son dakika: İzmir'de yaşanan şiddetli depremden sonra AFAD tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devlet kurumlarından peş peşe açıklamalar da geliyor. Milli Savunma Bakanlığı da deprem sonrası durumla alakalı resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. MSB, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Millî Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." dedi.

SON DAKİKA: MSB: TSK'ya ait uçağımız İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket etti

AFAD, İzmir'deki depreme ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, deprem sonrasında 67 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Son Dakika Haberler: İzmir'deki deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılma anları!

İzmir'deki deprem sonrası AFAD'tan son dakika açıklaması! 4 bina tamamen yıkıldı; yaralı sayısı artıyor...