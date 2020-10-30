Otomobil galerinde deprem anı kameralara yansıdı

İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da olan 6,6 şiddetinde depremde birçok bina yıkıldı. Denizin suyu çekildikten sonra tsunami alarmı da verildi. Depremde altı kişi hayatını kaybetti, şu ana kadar ise 257 kişinin yaralandığı öğrenildi.



OTOMOBİL GALERİSİNDE DEPREM ANI

İzmir'deki depremle alakalı sosyal medyadan yeni görüntüler de ortaya çıktı. Şehirde bir otomobil galerisinde lüks araçların deprem esnasında sallanışı görenleri şaşkına çevirdi.

Otomobil galerisinde deprem anı kameralara yansıdı | Video