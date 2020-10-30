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Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Başkanı , 'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Başkan Erdoğan'a bir taziye mesajı iletti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, “İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 21:10 Son Güncelleme: 30.10.2020 21:17 ABONE OL
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

"BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİMİ KABUL EDİN"

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim" denildi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı
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