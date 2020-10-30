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Saldırı hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 30.10.2020 ABONE OL
Saldırı hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ın Haftanin ve Hakurk Vadisi bölgesinde başlatılan "Pençe Harekâtı" devam ederken, kurulan üs bölgelerine yönelik bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. İHA'lar tarafından yerleri tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı ise, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Saldırı hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü
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