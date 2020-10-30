Son dakika: Ege Denizi’ndeki deprem sonrası Avcılar’da binaya boşaltılma kararı

Binanın performans testi yapılıncaya ve sağlam raporu alınıncaya kadar boşaltılması kararlaştırıldı. Aileler, binalarının sağlam olduğunu öne sürerken üst kattaki komşularının yapının kentsel dönüşüme girmesi için çaba harcadığını, Ege Denizi'ndeki depremi bahane ederek ekipleri çağırtıp tahliye kararı aldırttığını iddia ettiler.