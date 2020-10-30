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: Eylem hazırlığındaydılar! Hepsi öldürüldü...

: MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:49 Son Güncelleme: 30.10.2020 09:58 ABONE OL
SON DAKİKA: Eylem hazırlığındaydılar! Hepsi öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, eylem hazırlığındaki teröristlerin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB DUYURDU: 8 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB'den yapılan açıklamad aşu ifadeler yer aldı:

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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SON DAKİKA: Eylem hazırlığındaydılar! Hepsi öldürüldü...
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